La storia del gatto Mosè salvato dalle acque del Villoresi a Casorezzo

Casorezzo (Milano), 13 luglio 2023 - Una storia a lieto fine quella del gatto Mosè, salvato dentro una sorta di pozzo del consorzio Villoresi. Tutto ha inizio mercoledì sera verso le 23, quando due persone sentono piangere dentro una specie di vasca chiusa da una griglia bloccata da rovi e piante. Ascoltano il miagolio di due gattini e ne intravedono uno. Impossibile calarsi nel buco, così alle 23.30 circa arriva il primo mezzo dei vigili del fuoco, poi il secondo. I pompieri iniziano a disboscare la zona interessata, sollevano la griglia e si calano sul fondo. Il micio si nasconde dentro un cunicolo dove altri due gattini vengono ritrovati purtroppo deceduti. Non si riesce a prendere.

Giovedì mattina alle 8,30 alcune persone rivedono il gattino e richiamano subito i vigili del fuoco che prontamente arrivano. Viene posizionata una gabbia trappola sul fondo ma nel frattempo è iniziata l'emergenza temporali in tutta la zona con il rischio dell’apertura delle paratie per far scorrere il Villoresi. Il pozzetto ha iniziato a riempirsi di acqua e quando sono arrivati i vigili del fuoco la gabbia era scomparsa per poi essere fortunatamente ritrovata in un tubo di scolo in superficie, messa di traverso.

La gabbia di legno aveva fatto da barchetta al piccolo gattino ritrovato infreddolito e bagnato. Il piccolo Mosè è stato preso in carico dai veterinari e si sta riprendendo. "La forza di tutti e un destino favorevole hanno permesso di salvare Mose’" hanno spiegato i volontari dell'Universo di Maio