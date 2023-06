Gara per riqualificazione ex Sanatorio Regina Elena a Legnano, nessuna ditta presenta offerta

Gli effetti del Pnrr e dell’enorme massa di opere in corso commissionate da tutti i Comuni sono anche questi: capita con una certa frequenza, infatti, che i bandi per la ricerca di imprese pronte a lavorare su progetti anche consistenti dal punto di vista finanziario finiscano nel nulla e questa volta è toccato a Legnano e al delicato appalto per la riqualificazione complessiva del solarium all’ex Sanatorio Regina Elena, intervento atteso da anni e finanziato dall’amministrazione nell’anno in corso. Ebbene, questa gara d’appalto metteva in gioco opere per poco meno di un milione di euro ed erano state invitate a partecipare cinque ditte selezionate perché dotate di competenze specifiche: alla chiusura dei tempi per la presentazione delle offerte, però, nessuna di queste ha deciso di prendere parte alla gara.

Cosa succederà ora? Considerato che secondo i tecnici del Comune a far andare deserta la gara non sono state le caratteristiche del bando o eventuali parti dello stesso documento da modificare, ma la mancanza sul mercato di aziende "libere da impegni", si andrà semplicemente a riproporre la gara così com’è sperando che nel frattempo la situazione sia cambiata, qualche altro progetto sia stato concluso e le aziende siano pronte a partecipare.

P.G.