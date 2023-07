Gambizzato a Dairago Presi i due complici Caccia all’uomo che ha premuto il grilletto

di Christian Sormani

DAIRAGO (Milano)

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Legnano per i fatti del 21 maggio a Dairago, quando un uomo sparò in piazza Mazzini a un presunto rivale in amore ferendolo a una gamba. Si tratterebbe dei due complici, accusati di lesioni aggravate dal possesso di armi detenute illegalmente.

Quella sera un 42enne, incensurato e residente in zona, venne ferito da un colpo d’arma da fuoco. A causa dello sparo riportò una frattura al femore. Sul posto i militari trovarono un bossolo calibro 9 x 21, riconducibile a una pistola.

L’uomo venne trovato a terra dolorante insieme alla compagna, una 41enne che rimase illesa. La vittima invece fu trasportata all’ospedale di Legnano. Ora sono stati fermati i due amici dell’esecutore materiale della sparatoria, del quale non c’è traccia. Nemmeno la moglie sa dove sia fuggito.

I due arrestati sono due giovani italiani raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta del pubblico ministero Nadia Calcaterra, che coordina le indagini. Secondo indiscrezioni, il movente della sparatoria sarebbe appunto quello della gelosia. Il 42enne ferito avrebbe insidiato la moglie dell’uomo che ha premuto il grilletto. Una spedizione punitiva, aiutata dai due amici che lo avrebbero poi agevolato nella fuga. Entrambi i complici avevano difeso l’uomo dalla reazione della compagna della vittima, spintonandola fino a farla cadere a terra, dopo che la donna aveva colpito con un ombrello l’aggressore. Infine i complici avevano garantito la fuga all’autore dell’agguato con la loro auto. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, oltre a consolidare il quadro indiziario nei confronti dell’autore materiale dell’agguato, hanno consentito di identificare i due, 22 e 23 anni, di origini calabresi. Il 40enne che ha sparato è ancora latitante: non è stato rintracciato né nella sua abitazione di Arconate né a San Luca (Reggio Calabria), da dove proviene.

I due rivali, stando a quanto riferito dal 42enne ferito alle forze dell’ordine, si erano incontrati la prima volta a fine 2021 durante una serata in un bar della piazza centrale di Arconate. Serata al termine della quale Francesco S., il latitante, si era offerto di portarlo a casa in macchina. Proprio in questo frangente il 42enne avrebbe allungato le mani con la compagna dell’altro.