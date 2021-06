Legnano (Milano), 26 giugno 2021 - C'è anche Nicolò Grazioli, figlio d'arte 29enne, fra i 50 migliori panificatori italiani premiati dal Gambero Rosso. Per il terzo anno consecutivo la panetteria legnanese riceve il massimo riconoscimento dei "Tre Pani" per essere fra i migliori fornai della nazione. In Lombardia premiati anche "Voglia di pane" a Brescia, "Crosta" Davide Longoni e "Le Polveri" a Milano, il "Forno del mastro" a Monza e il forno artigiano Tilde a Treviglio. "Il pane è prezioso. Ancora di più quando è realizzato come natura comanda. Un pane figlio di lievito madre vivo, di grani selezionati come fior da fiore, di un circolo virtuoso fra mugnai, contadini e panificatori, un pane di filiera. Un prodotto sul quale vale la pena investire, anche se non costa pochissimo" hanno spiegato quelli del Gambero Rosso.



