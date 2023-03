Futura casa della musica Ripresi finalmente i lavori alla Villa Maggiolini

Sono ripresi i lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini. Il progetto era iniziato nel 2019 ed è obiettivo dell’attuale amministrazione portarlo a compimento il prima possibile per poter avere la casa della musica e delle associazioni. Dopo un primo stop per l’approvazione di una variante e relative modifiche da far approvare alla Soprintendenza dei beni culturali e un secondo fermo dovuto all’approvazione della prima variante di assestamento, il cantiere era fermo da tempo per l’approvazione della seconda variante di assestamento e la revisione dei prezzi a seguito dell’aggiornamento dei listini regionali per le opere pubbliche. Si prosegue senza ulteriori oneri aggiuntivi. Fondazione Cariplo erogherà un contributo di 410mila euro.