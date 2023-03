Furto in Cardiologia Rubati tredici holter

GALLARATE

Furto all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate: bottino dei ladri, 13 holter. I dispositivi utilizzati per il controllo dell’attività elettrica del cuore e per individuare eventuali aritmie, sono stati rubati in Cardiologia. II colpo sarebbe stato messo a segno lunedì ed è stato denunciato dall’Asst Valle Olona ai carabinieri di Gallarate che hanno avviato indagini. Gli autori del furto, che evidentemente sapevano come muoversi e dove si trovassero i dispositivi, hanno causato danni anche all’ambulatorio, dove sono entrati dopo aver forzato la porta; quindi hanno scassinato l’armadietto in cui si trovavano gli apparecchi, agendo a quanto pare indisturbati e in assenza di telecamere. Un danno per l’ospedale e per i pazienti che dovevano sottoporsi al controllo con l’holter.

Al momento il calendario delle visite è in fase di riprogrammazione a causa del furto, davvero un gesto ignobile che si fa beffa della salute delle persone, obiettivo è limitare i disagi. Il sospetto è che possa trattarsi di un furto su commissione e che gli apparecchi poi finiscano in vendita sul mercato illegale, favorendo i guadagni di soggetti senza scrupoli. R.F.