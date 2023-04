Furto di pneumatici e razzia di targhe dalle auto parcheggiate

Furti di gomme e razzia di targhe. Nel basso varesotto sono molti gli episodi segnalati alle forze dell’ordine. Ladri di gomme in azione in via Ponchielli a Castellanza dove sono sparite tutte e quattro le gomme di una Mercedes lasciata poi in bilico sui mattoni. Altro caso identico in via Buonarroti sempre ai danni di una Mercedes. Va detto che, oltre alle gomme, i ladri hanno rubato i cerchi in lega.

Qualche notte fa a Fagnano ladri hanno colpito in zona Fornaci, in via Beato Angelico rubando invece le targhe dalle auto. In questo caso si è trattato di un furto per affari illeciti forse per commettere rapine od altro con automobili contraffate in maniera amministrativa.