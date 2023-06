Legnano, anziana derubata vicino al Bancomat: come funziona il furto con destrezza

L’hanno puntata e identificata come possibile preda, hanno atteso che prelevasse dallo sportello Bancomat, poi l’hanno avvicinata e in men che non si dica hanno portato a termine il più classico dei furti con destrezza “sfilandole” cento euro appena prelevati e conservati nel portafogli che aveva appoggiato allo sportello: l’episodio ha avuto come teatro questa mattina lo sportello della banca Bpm, a pochi passi da corso Garibaldi e corso Italia, in pieno centro cittadino.

L’anziana donna non si è accorta della presenza delle ladre che, non appena ha effettuato il prelievo, sono entrate in azione: le due donne, dalla prima descrizione straniere, in pochi secondi hanno sottratto il denaro praticamente senza toccare la vittima del furto, facendo subito perdere le loro tracce.

La donna ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa dai passanti. Sul posto è poi arrivata anche una volante del commissariato di Polizia di via Gilardelli e gli agenti stanno ora cercando di raccogliere gli elementi utili per provare identificare le due ladre.