Furto aggravato a Busto Garolfo: tombini di cemento usati per irrompere Un 31enne di Busto Garolfo è stato denunciato dai carabinieri per sette colpi messi a segno con blocchi di cemento e calci, per scassinare distributori automatici e slot machine. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. Individuato grazie a un lavoro d'indagine basato su tabulati, telecamere e sopralluoghi, l'uomo è ora ai domiciliari.