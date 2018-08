Busto Garolfo (Milano), 6 agosto 2018 - Ormai è emergenza lungo le sponde del canale Villoresi, preso di mira da vere bande di extracomunitari. Un incubo per chi passeggia e per chi cerca un po’ di refrigerio in bicicletta. L’ultima vittima di rapina è ancora un anziano, al quale un ragazzo ventenne di colore ha strappato la catenina dopo averlo seguito per un tratto della ciclabile da Arconate a Casorezzo. Arrivato alle spalle lo ha colpito, minacciato e derubato. Poi é scappato in sella a una bici. Ma i casi segnalati sono diversi. Ad inizio luglio un altro settantenne residente a Casorezzo era stato aggredito sempre di pomeriggio e sempre lungo la ciclabile del Villoresi.

Questa volta i ladri aggressori erano tre, tutti giovani nord africani descritti come molto aggressivi. Il pensionato era stato accerchiato dalla baby gang con l’obiettivo di essere derubato di tutto. Sbalzato a terra dalla bici era stato poi ferito al volto e alla mano, ma era riuscito suo malgrado a reagire usando la catena della propria bicicletta come arma. I tre, probabilmente minori, sono poi scappati per il sopraggiungere di altre persone. Li hanno poi visti a Busto Garolfo sempre bella zona del canale scappare in bicicletta.

Di denunce verso la banda ce ne sono diverse, tanto che qualcuno punta il dito contro alcuni ragazzini terribili di Parabiago, ben conosciuti in città. L’autore di questa ultima rapina è però africano, descritto come un 20enne di colore con tanto di treccine e ben messo fisicamente. Qualcuno lo ha visto ancora aggirarsi nella medesima zona. Un allarme per tutti coloro che in questi giorni usano il Villoresi come pista di allenamento. Di ragazze da sole a piedi non se ne incontrano più e chi gira in bicicletta lo fa in compagnia di amici, mai da solo. I carabinieri intanto indagano sugli autori delle aggressioni.