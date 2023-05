Legnano, furti e rapine in centro: parte il controllo di vicinato. Ma la Lega: “Vogliamo i militari”

Il controllo di vicinato ha "fatto tredici" ma proprio mentre l’amministrazione comunale battezzava nella giornata di ieri l’ennesimo gruppo dedicato alle segnalazioni provenienti dalla rete dei commercianti, questa volta in corso Garibaldi, sono stati i consiglieri comunali della Lega a portare nuovamente al centro dell’attenzione la sempre viva "questione sicurezza".

Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, sono stati il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, Giorgio Girlanda, specialista di vigilanza della Polizia locale ed Enzo Tesoro, assistente civico Comune di Legnano per il Controllo di Vicinato, a presentare l’ultimo gruppo di "segnalatori" al via, come anticipato il tredicesimo avviato nel contesto cittadino.

Che l’argomento sia particolarmente sentito nell’area di corso Garibaldi – una direttrice della città caratterizzata da una presenza commerciale consistente e che, allo stesso tempo, si prolunga attraversando il centro e la prima periferia – è dimostrato dagli oltre 40 aderenti e dal folto gruppo di persone che hanno preso parte al via ufficiale dell’iniziativa, proprio di fronte alla chiesa di san Domenico.

Proprio mentre gli amministratori presentavano ai cittadini l’iniziativa, una nota della sezione legnanese della Lega premeva sull’acceleratore di "un’emergenza che puntualmente viene sminuita o addirittura negata" per riproporre un tema già discusso qualche mese fa e cioè quello della necessità di chiedere la presenza dei militari di "Strade sicure" in città.

"Gli episodi che leggiamo sui giornali sono solo una piccola percentuale di quanto sta accadendo negli ultimi mesi nella nostra città – attaccano nella loro nota, infatti, i consiglieri del gruppo della Lega –: aggressioni in centro ( e non solo),in pieno giorno, decine e decine di furti in appartamenti, spaccate e rapine ai danni dei commercianti. Solo tra il 25 e il 29 aprile ne contiamo ben tre ai danni delle boutique Amelie e Motivi e della libreria Mondadori. Per non parlare dello spaccio in ogni dove alla luce del giorno. Cosa deve succedere ancora per prendere dei seri provvedimenti?".

Punto di ripartenza per i consiglieri della Lega è la recente richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha espresso la volontà di avere un supporto dai militari alla stazione Centrale dopo gli ultimi episodi accaduti. Proprio le caratteristiche della situazione legnanese, discussa in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel dicembre scorso, avevano però fatto dire al prefetto Renato Saccone, intervenuto in quell’occasione, che i militari non sarebbe utili in questa situazione che a suo modo di vedere andrebbe affrontata superando la logica del presidio fisso. "Speriamo che finalmente questa amministrazione riconosca e prenda coscienza che abbiamo un problema" si conclude la nota della Lega.