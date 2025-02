Ritorno allo Stadio Mari, i Frogs pronti a ruggire: “La nostra realtà è solida”

Legnano – I Frogs Legnano, storica squadra del football americano italiano con sei titoli nazionali e un trofeo europeo, hanno ufficialmente presentato il roster per il Campionato Ifl 2025, annunciando importanti novità. Tra queste, spicca il tanto atteso ritorno allo Stadio Mari, impianto che ha visto alcuni dei momenti più gloriosi della loro storia, tra cui la vittoria del titolo continentale nel 1989. Il debutto casalingo è fissato per il 15 febbraio alle 18 e sarà impreziosito dalla partecipazione dei figuranti delle Contrade del Palio di Legnano, a sottolineare il profondo legame tra la squadra e la città.

La campagna di rafforzamento ha portato innesti di assoluto valore. Il nome di spicco è quello di Luke Zahradka, quarterback della nazionale italiana, chiamato a guidare l’attacco neroargento. Al suo fianco ci saranno gli statunitensi Danny Kittner e Isaiah Pierre, mentre in difesa il reparto si arricchisce con l’arrivo di Igor Timotjevic, defensive lineman con due stagioni in Elf, e Kevin Khay, linebacker della nazionale azzurra. Tra i volti nuovi figurano anche Niccolò Pulsinelli, wide receiver in netta crescita, e i fratelli Ivan e Nicolò Fonti, rispettivamente strong safety e linebacker. A questi si aggiunge William Reed, ex All-American proveniente dal Colorado, selezionato grazie alla collaborazione con il Rome City Institute.

Sul fronte tecnico, è stato confermato il ruolo di head coach a Davide Donnini, già artefice della qualificazione ai playoff nella scorsa stagione, mentre per il coordinamento offensivo è stato ingaggiato Alexander “Augie” Stevens. Il tecnico americano, nonostante la giovane età, vanta esperienze nei campionati di Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Germania. «Sono entusiasta dell’arrivo di Stevens», ha dichiarato il presidente Ettore Guarneri. «Ha sempre fatto un ottimo lavoro e sono certo che saprà valorizzare il nostro gioco. Con Donnini alla guida, abbiamo un gruppo solido e motivato per affrontare al meglio la stagione».

Donnini, dal canto suo, ha evidenziato la crescita della squadra negli ultimi tre anni e le ambizioni per la nuova stagione. «Abbiamo costruito una realtà solida, sia a livello societario che tecnico. Il campionato sarà impegnativo, ma abbiamo lavorato per formare un team competitivo. Il nostro obiettivo? Affrontare ogni partita con la voglia di vincere e onorare questa maglia gloriosa». Il Campionato Ifl 2025 vedrà dodici squadre suddivise in due gironi contendersi il titolo, con il sogno di approdare all’Italian Bowl, che si disputerà il 28 giugno a Toledo, negli Stati Uniti.