Frogs, addio alla finale: "I ragazzi hanno dato tutto. Ma resta l’amaro in bocca"

La corsa dei Frogs si ferma al Guelfi Sport Center di Firenze. Saranno i Guelfi a volare a Toledo, Ohio, per l’Italian Bowl, dove affronteranno i Dolphins Ancona, autentica rivelazione della stagione. I marchigiani hanno infatti eliminato a sorpresa i campioni in carica Panthers Parma con un 20-14 deciso da un touchdown nell’ultimo minuto. La semifinale, giocata in una giornata di sole e caldo torrido, ha visto prevalere i padroni di casa per 35-23.

Eppure l’inizio era stato tutto a favore dei Frogs, avanti 14-0 grazie a un passaggio vincente del quarterback Luke Zahradka per Niccolò Pulsinelli e a una corsa personale da 10 yard dello stesso Zahradka, con entrambe le trasformazioni firmate da Lorenzo Gioco. Un intercetto di Isaiah Pierre sembrava poter spalancare le porte a un terzo touchdown, ma i Guelfi hanno riaperto il match a cavallo dell’intervallo, pareggiando prima e passando in vantaggio poi con le corse efficaci del duo Fimiani-Salum.

I Frogs hanno continuato a lottare, ma gli infortuni di due elementi chiave della difesa come Antonio Gianera e Isaiah Pierre si sono fatti sentire. A questo si sono aggiunte le condizioni fisiche non ottimali di Danny Kittner, rimasto a secco di segnature in una partita decisiva.

Nonostante la sconfitta, la squadra di coach Gallina ha mostrato carattere e qualità, tornando dopo 23 anni a disputare una semifinale nella massima serie del football americano italiano. A fine partita, il presidente dei Frogs Ettore Guarneri ha espresso sentimenti contrastanti: "In questo momento c’è comprensibilmente amarezza per il risultato, ma anche grande orgoglio per essere arrivati fin qui, a un soffio dalla finale, a soli tre anni dal ritorno in Ifl. L’unione del team, la qualità del gioco e lo spirito messo in campo sono stati straordinari".

Guarneri ha poi sottolineato come gli infortuni abbiano inciso sull’esito dell’incontro: "Avevamo diversi giocatori non in perfette condizioni fisiche, a partire dal nostro ricevitore di punta Danny Kittner, e nel corso della partita si sono aggiunti altri stop. Ma i ragazzi hanno dato tutto, credendoci fino alla fine". Guardando al futuro, il presidente rilancia: "Il progetto Frogs continua con rinnovata determinazione. Se quest’anno siamo arrivati così vicini, il prossimo anno dobbiamo puntare al titolo".