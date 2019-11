Legnano (Milano), 27 novembre 2019 - C’è anche il legnanese Marzio Buscaglia, 52 anni, noto in città soprattutto per i suoi trascorsi nel Legnano calcio, tra le quattro persone arrestate martedì dalla guardia di finanza di Venezia per una gigantesca frode fiscale relativa all’iva non versata sulla vendita di circa 300 milioni di litri di carburanti. Il nucleo di polizia economico finanziaria, in collaborazione con i carabinieri di Roma, ha infatti dato esecuzione all’ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Roma, Corrado Cappiello, e ha disposto la custodia cautelare in carcere di un soggetto (il 63enne Domenico Gallo, di Bovalino, Reggio Calabria) e gli arresti domiciliari di altri tre (oltre a Marzio Buscaglia, la 69enne Giuseppina Gallo, anche lei di Bovalino, e il 72enne Walter Bovati, di Rho), tutti indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata ai reati di dichiarazione fraudolenta, omessa e infedele, utilizzo di fatture false e indebita compensazione di imposte.

É stato inoltre disposto il sequestro, finalizzato alla confisca, di quote societarie, disponibilità finanziarie e di ben 48 immobili collocati nelle province di Milano, Novara, Parma e Reggio Calabria. Il tutto per un valore complessivo di circa 37 milioni di euro, considerato il frutto dell’illecito profitto ricavato dal mancato versamento dell’Iva sul carburante movimentato. L’indagine era partita tre anni fa dopo gli accertamenti compiuti dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia, che aveva individuato numerosi distributori stradali nella provincia veneta e nel territorio nazionale, che applicavano un prezzo alla pompa parecchio dubbio, di molto inferiore rispetto alla media di mercato. Un prezzo, come è stato poi appurato durante le indagini, reso possibile proprio per effetto dell’evasione dell’Iva sui trasferimenti tra le diverse imprese della filiera commerciale.

La ricostruzione delle operazioni commerciali (si parla di oltre 300 posizioni bancarie esplorate dagli inquirenti durante le indagini) è avvenuta sotto la direzione dei sostituti procuratori del Tribunale di Roma Stefano Pesci e Pietro Pollidori: l’organizzazione aveva base proprio a Roma in uno studio e faceva capo ai due intermediari calabresi, Domenico e Giuseppina Gallo, e ai due professionisti esperti in prodotti petroliferi, il rhodense Walter Bovati e, appunto, Marzio Buscaglia. I quattro, con le loro triangolazioni da una società all’altra, hanno gestito un traffico di carburante per un valore di oltre 300 milioni di euro, omettendo di versare l’Iva per 31 milioni di euro.

Nell’operazione sono state denunciate a vario titolo altre 86 persone per i reati come associazione per delinquere, omessa e infedele presentazione delle dichiarazioni, emissione e annotazione di fatture false, indebita compensazione di crediti iva, riciclaggio e autoriciclaggio.Il legnanese non è nuovo a guai di questo genere. Buscaglia, che tra i lilla aveva anche militato, nel 2010 aveva guidato la cordata che avrebbe dovuto salvare il Legnano calcio dal fallimento. Solo pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, era però stato arrestato una prima volta con l’accusa di truffa e appropriazione indebita: allora si parlava di una società che gestiva la vendita di gas. Nell’indagine che avrebbe poi coinviolto anche l’amministrazione comunale di Arese, gli era stata poi contestata anche un’accusa di estorsione. Buscaglia aveva scelto la via del patteggiamento e aveva chiuso la prima vicenda con una condanna a tre anni e 4 mesi e la seconda con un nuovo pateggiamento e una ulteriore pena di quattro mesi di reclusione.