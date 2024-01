Fra sette giorni i funerali di madre e figlio

Sono stati fissati a sabato 20 gennaio i funerali di Teresa Sartori e Stefano Rotondi madre e figlio protagonisti della tragedia che ha scosso la città di Saronno. Negli ultimi giorni sono stati effettuati gli esami autoptici per chiarire cause e tempi dell’uccisione della madre e del suicidio del figlio. Tutto è iniziato sabato sera quando per la prima volta in tanti anni i condomini del bel palazzo alla periferia estrema del quartiere Matteotti hanno sentito madre e figlio litigare. Teresa e Stefano vivevano una vita tranquilla scossa solo, qualche anno prima, dalla scomparsa del padre Giancarlo.

Stefano preciso e metodico era operaio specializzato in un’azienda di Caronno Pertusella e amava trascorrere il suo tempo libero in città, in centro sulle panchine di corso Italia con amici e conoscenti. Negli ultimi mesi però la routine era stata sconvolta dalla malattia della madre. I due non ne avevano parlato con i vicini ma pare che sia proprio questa l’origine della tragedia. Sabato sera la lite e poi un lungo silenzio. Nessun rumore dalla casa, nessuna risposta alle chiamate dei vicinia Teresa o scampanellate alla porta. Eppure la moto di Stefano e anche l’auto erano in garage. Così lunedì mattina la vicina che aveva le chiavi di casa proprio per le emergenze è entrata. Ha trovato Teresa con ferite ed escoriazioni morta sul letto e Stefano suicida accanto a lei. Sono seguite ore di accertamenti che si sono protratte nel corso della settimana fino alle due autopsie.

Ora sono state fissate le date dei funerali anche per permettere alla figlia di tornare a Saronno dal Veneto dove vive con la famiglia. Sabato 20 gennaio con lei ci sarà l’intera comunità del Matteotti per l’ultimo saluto ad una famiglia vittima di una tragedia di cui nessuno si capacita. Sara Giudici