Fondi per negozi e imprese del territorio

Distretto del Commercio Alto Milanese: bando per concessione contributi a fondo perduto per le imprese. "Con il contributo a fondo perduto un aiuto diretto, concreto e immediato a negozi e imprese del nostro territorio", commenta il sindaco Sara Bettinelli (foto). Sarà martedì 2 maggio, a partire dalle ore 12, il click day per partecipare all’ottenimento dei fondi per commercianti e imprese del territorio. Infatti, si possono ottenere fino a 5.000 euro a fondo perduto per migliorare la propria attività. Tra le principali attività del nuovo Distretto del Commercio Alto Milanese vi è sicuramente questa grande opportunità per le imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona dei sei comuni coinvolti: Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago. Il Distretto del Commercio dell’Alto Milanese, istituito nel 2021, comprende 6 comuni con una popolazione di poco superiore a 40.000 abitanti a circa 30 Km da Milano e poco più di 20 Km dall’aeroporto di Malpensa, su un territorio che si caratterizza per la presenza di risorse ambientali e paesaggistiche e per il ricco patrimonio storico-culturale. "Quello dell’Alto Milanese è un sistema economico avanzato, dove il commercio risulta il secondo comparto per numero di imprese ed occupati, anche se nell’ultimo decennio il settore ha registrato una significativa flessione, evidenziando criticità specie per i piccoli negozi di vicinato a conduzione familiare – commenta il sindaco di Inveruno, Sara Bettinelli – ecco allora che adesso è tempo di guardare a un futuro diverso, più digitale e innovativo. Il contributo a fondo perduto per imprese e negozi del nostro territorio è un aiuto concreto, per ammodernare e rilanciare le attività dei nostri paesi in forma concreta e certa". Ch.S.