Fondi del Pnrr per ex macello e oratorio

Approvati dalla giunta

i progetti di fattibilità tecnico-economica e i rispettivi quadri economici di spesa

per la riqualificazione di due immobili storici, l’ex oratorio nel centro storico di Sacconago e l’ex Macello civico in via Pepe, che hanno ottenuto i finanziamenti del piano Next Generation Eu.

Per l’ex oratorio si tratta

di un progetto da 4 milioni e 330mila euro, finanziato con un contributo del Pnrr da tre milioni e 636mila euro. Con

la riqualificazione verranno realizzati alloggi temporanei per il reinserimento delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti, con i loro figli, e altri servizi per il quartiere, compresa un’area feste.

Per l’ex Macello il costo complessivo è pari a 7 milioni di euro, il finanziamento è di 6 milioni e 363mila euro ( fondi Pnrr). Verranno realizzati spazi per la socialità e l’aggregazione giovanile.Nella stessa area

è previsto l’altro progetto, finanziato da Regione Lombardia : si tratta della sede di un nuovo Its dedicato alla logistica. Complessivamente per i due interventi i fondi del Pnrr ammontano a 10 milioni di euro, un contributo consistente che consentirà di ristrutturare

i due complessi, in stato di abbandono da diverso tempo

e mettere a disposizione nuovi spazi alla collettività. L’altro giorno in giunta l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, a questo punto si potrà procedere all’affidamento delle opere

con un appalto integrato, che comporterà la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta. Nel frattempo si guarda al progetto del nuovo Palaginnastica (nella foto sopra un rendering) che darà la nuova sede alla Società Pro Patria Ginnastica. R.F.