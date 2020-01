Abbiategrasso (Milano), 24 gennaio 2020 - Sarà un colorato flash mob a caratterizzare la consegna in municipio della petizione contro il parco commerciale nella zona ATS2, noto come Pagiannunz. L'appuntamento è per domani, sabato 25 gennaio alle 17 in piazza Marconi. Organizzata da "Abbiategrasso che vorrei", comitato indipendente di cittadini abbiatensi nato per fermare la creazione del parco commerciale lungo viale Giotto e via Papa Paolo Sesto, nel corso della giornata il gruppo presenterà al pubblico il lavoro svolto e quello in programma.

© Riproduzione riservata