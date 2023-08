Finiscono in scarpata su strada militare: incidente a Casalzuigno

Intervento nel cuore della notte tra venerdì e sabato per la stazione di Varese del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana (nella foto). L’attivazione è scattata pochi minuti dopo le tre del mattino. Una persona ha contattato il 112, segnalando un mezzo precipitato in una zona impervia sopra l’Alpe Perino, nel territorio comunale di Casalzuigno, sulla storica strada militare che collega Sant’Antonio con San Martino.

La centrale ha subito attivato il Soccorso alpino e sono stati otto i tecnici a partire per l’intervento, insieme ad un medico e un infermiere del Cnsas, oltre che ai carabinieri e ai Vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno verificato che c’era un’auto finita in una scarpata, ma che nessuno si era fatto male. Le persone presenti, tra cui chi aveva chiamato i soccorsi, non erano in grado di spiegare l’accaduto. Le squadre sono rientrate all’alba. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica.

Mentre a Saronno ci sarebbe un diverbio tra una coppia – ovvero il conducente e il passeggero a fianco – all’origine dell’incidente che nella notte di venerdì ha visto una vettura sfondare la recinzione di un condominio in via Miola. Notevoli i danni materiali: quando sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ha trovato gli occupanti del veicolo un po’ scossi, ma nessuno in condizioni preoccupanti.

All’arrivo delle ambulanze della Croce rossa saronnese e della Croce azzurra di Caronno Pertusella sono state trovate tre persone che avevano bisogno di cure mediche, una donna di 45 anni, un uomo di quarant’anni e uno di 57, con qualche contusione; sono stati medicati negli ospedali di Saronno e di Garbagnate Milanese.

L.C.