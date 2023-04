Fiera primaverile per cinque giorni

La lunga attesa è finita: venerdì si apre la 70ª edizione della Fiera primaverile delle merci e del bestiame del 25 aprile. Come ha spiegato l’assessore Luca Panzeri, è la prima edizione completa post Covid, che rilancia l’evento sia per gli addetti ai lavori, con il concorso morfologico per ovini, sia per i visitatori con esposizioni di truck, autotuning e Vespa. Due le giornate clou: domenica alle 8 la gara morfologica di cavalli seguita dalle aperture delle attrazioni per i bimbi e delle esposizioni di truck e autotuning con la presenza del Vespa club di Caronno Pertusella. Il pomeriggio la gimkana western e si potrà provare ad andare a cavallo. Serata con cena e concerto di rockabilly. Grande finale il 25 aprile: alle 7 le colazioni, poi l’apertura delle bancarelle (oltre 300), il primo raduno di trattori e alle 10 mostra ovini, bovini e caprini. Eventi fino a sera.