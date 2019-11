Legnano (Milano), 1 novembre 2019 - Oltre diecimila visitatori, più di 170 banchi, 95 attrazioni del luna park e un'ottantina di esponenti delle forze dell'ordine impegnati: la tradizionale Fiera dei morti ha fatto ancora una volta il botto. Un'edizione da record tanto per l'affluenza di pubblico quanto per i sistemi di sicurezza messi in campo - fra questi per la prima volta anche l'individuazione e segnalazione di una decina di uscite di sicurezza nelle strade laterali a viale Toselli -, quella che ha caratterizzato l'intera giornata di oggi, Festa di Ognissanti.

Una festa che ha preso il via per molti con la tradizionale commemorazione dei defunti nei cimiteri e che è proseguita con la visita a bancarelle e giostre del luna park. Un luna park fra i più importanti di tutta la Lombardia per numero e qualità di attrazioni. In mezzo il tradizionale pranzo a base di cassoeula oppure di polenta e bruscitt e una visita al Mercatino del Vescovo, organizzato come ogni anno dalla contrada San Magno. Che festeggerà il patrono della città il 5 novembre.

