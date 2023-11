Fiera agricola, riflessioni sul futuro delle campagne lombarde

“Che ce ne facciamo della campagna?” È il tema che lega tutte le iniziative promosse in occasione della 416° Fiera di San Martino, aperta ieri mattina alla presenza delle autorità, che proseguirà anche oggi e domani. "È una domanda provocatoria che però è sempre più necessario porsi a fronte delle nuove sfide che vedono anche coinvolto il mondo agricolo, dai cambiamenti climatici alla gestione delle risorse". La fiera è un momento di conoscenza e di confronto. Quest’anno Inveruno ospita nuovamente la rassegna avicola (seconda per importanza in Italia) con oltre 400 esemplari avicoli, razze selezionate in purezza seguiti con passione e competenza dagli avicoltori lombardi. In un altro padiglione c’è la fattoria didattica con animali da allevamento e da cortile. In via Liguria si accede al padiglione della mostra mercato di coniglicoltura. Nelle vie d’attorno le bancarelle con prodotti dell’agricoltura italiana, dai salumi ai vini, dai dolci alla frutta, al riso e alle farine.