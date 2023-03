Fiamme in azienda chimica, allarme fumi tossici

Mattinata di grande paura vissuta ieri a causa del vasto incendio divampato poco prima delle 8 nel Novarese, a San Pietro Mosezzo, all’interno dell’azienda di vernici e coloranti Kemi di via Ercole Marelli. Le fiamme si sono subito alzate altissime, sino a sfiorare i cinquanta metri, una colonna di fumo nero era visibile a decine di chilometri di distanza, fino al Castanese, Varesotto, Comasco e Milanese.

Nell’area industriale sono intervenuti mezzi antincendio dei vigili del fuoco di Novara, Vercelli, Torino, Milano e dell’aeroporto militare di Cameri; sul posto ambulanze del 118, carabinieri, polizia locale e i tecnici per valutare possibili problemi di inquinamento. Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, in costante contatto con Arpa e Prefettura, ha invitato la cittadinanza, in attesa dell’esito delle analisi, a rimanere in casa e a tenere le finestre chiuse mentre è stata disposta precauzionalmente l’evacuazione di un’area sino a cinquecento metri dall’azienda.

La densa nube di fumo visibile, anche sulla sponda lombarda del Ticino, ha suscitato preoccupazione anche nel Castanese e nei comuni intorno a Malpensa, ma per fortuna i primi rilievi effettuati dai tecnici nell’area attorno all’incendio dell’azienda non hanno rilevato situazioni di pericolo. A mezzogiorno l’incendio era stato domato.

Ros.For.