Corbetta (Milano), 18 aprile 2020 - Al santuario della Vergine con il Bambino presso San Nicola, a Corbetta, è un aprile stranamente silenzioso. Solo le voci sommesse di una preghiera, quella del parroco don Giuseppe Galbusera e delle autorità presenti, il sindaco Ballarini e la comandante della Polizia locale Lia Vismara, per tenere viva quella che è da sempre la celebrazione più importante di Corbetta. Quest’anno la festa del Perdono è andata così, con la mascherina sul volto e la rappresentanza municipale al minimo, per ricordare il miracolo del 17 aprile 1555 e l’indulgenza plenaria concessa nel 1562 dal Papa Pio IV su intercessione di San Carlo Borromeo. “La prima festa del Perdono annullata in 458 anni è un evento molto triste per una comunità già privata di tutta una serie di occasioni sociali e profondamente ferita da gravi perdite - ha detto il sindaco Marco Ballarini -. Si tratta di una festa sempre molto vissuta dai corbettesi sia dal punto di vista dell’intrattenimento e dello stare assieme, ma soprattutto dal punto di vista religioso: è una festa che porta, ha sempre portato, speranza. E non solo nei cuori di chi crede”.

© Riproduzione riservata