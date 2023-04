Festa della Liberazione "Basta provocazioni Questa giornata sia di tutti gli italiani"

di Paolo Girotti

Ha rischiato d’essere guastato da un episodio accaduto durante la notte precedente il clima della Festa della Liberazione, celebrata ieri mattina a partire da piazza San Magno: nel corso della notte, mani ignote hanno appeso fuori della sede della sezione legnanese dell’Anpi uno striscione offensivo e dall’evidente intento provocatorio. Lo striscione è stato subito rimosso ma le reazioni all’atto, consumato con la copertura garantita dal buio della notte, si sono succedute nei momenti immediatamente successivi.

Già durante la notte era stato il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, a postare una delle prime reazioni e altre sono arrivate dall’Anpi locale e da tante altre realtà. È stato poi Radice a riprendere il tema in occasione del suo discorso in piazza San Magno: "Oggi non c’è confino e non c’è prigione per chi dissente; non c’è repressione di pensieri, anche di quelli che possono meno piacerci. Di fronte a ciò - e lo dico pensando anche alla cronaca locale di questi giorni e dei prossimi in arrivo - non dobbiamo lasciare spazio alle provocazioni: provengano da destra tanto quanto da sinistra. A chi cerca la provocazione da destra dico che questa libertà, questa democrazia - piaccia o meno - nasce e cresce dal seme dell’antifascismo… per questo oggi è urgente ritornare a dirci con chiarezza che ciò che ci deve accomunare è essere antifascisti. A chi cerca la provocazione da sinistra, invece, dico che riconoscere le ragioni della storia e l’urgenza di non smettere di dirci antifascisti, non significa che il 25 aprile sia proprietà di una sola parte politica: è di tutto il popolo Italiano".