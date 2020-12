Milano, 6 dicembre 2020 - Una festa in casa a Legnano, in provincia di Milano, è stata interrotta dai carabinieri per violazione delle normative anti-Covid. I militari sono intervenuti nell'abitazione dopo essere stati chiamati dai vicini di casa disturbati dalla musica ad alto volume.

La ragazza, figlia dei proprietari al momento all'estero, aveva organizzato un party e invitato alcuni amici, di età compresa fra i 15 e i 24 anni. I giovani, residenti in vari Comuni della zona, sono stati multati per aver violato il divieto di assembramento e, a esclusione della figlia dei proprietari di casa, di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza. Due minori presenti alla festa sono stati affidati ai genitori.