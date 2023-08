Ferno, Santosh scomparso da casa da cinque giorni. Ore d’ansia in paese

Ferno (Varese) - Scomparso nel nulla da cinque giorni. A Ferno c’è ansia per la scomparsa di Santosh, un tredicenne residente in paese che si sarebbe volontariamente allontanato da casa nella notte fra il 23 e il 24 agosto facendo perdere completamente ogni traccia di sè.

Alto un metro e 65, capelli corti e di corporatura piuttosto robusta. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini corti neri. Ai piedi ha un paio di zoccoli di gomma verdi e porta una borsa a tracolla marrone e un waveboard nero.

La tracolla che indossava non è un marsupio ma la custodia della macchina fotografica che ha portato con sé. Sulle sue tracce ci sono dallo scorso sabato i carabinieri di Ferno insieme ai militari della compagnia di Busto Arsizio.

In paese è stata allestita un’unità operativa dei vigili del fuoco, con un campo base unità di crisi per l’emergenza locale coordinato dai carabinieri di Busto Arsizio insieme ad unità cinofile, vigili del fuoco, Croce Rossa, ProCiv e dai carabinieri in congedo. Il sindaco della cittadina, Sarah Foti, continua ad aggiornare sullo stato delle operazioni che non si fermano. Chi avesse notizie è pregato di contattare i carabinieri al numero 0331/668055.