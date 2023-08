Fermato traffico di droga a Busto Arsizio: 50 dosi di cocaina e 9.000€

Per diversi giorni la Polizia di Busto ha tenuto sotto controllo una Clio che si aggirava per la città in orari sospetti. Gli agenti hanno seguito l’auto fino a Samarate, dove si sono appostati in attesa del successivo scambio di droga. Venerdì pomeriggio l’auto è partita in direzione Magnago, nell’Alto Milanese: qui il conducente si è fermato a bordo strada e poco dopo è giunto un uomo in bicicletta. Gli agenti sono intervenuti bloccando il ciclista, che era un cliente abituale, e l’autista, un albanese di 23 anni senza precedenti né permesso di soggiorno. In auto aveva 50 dosi di cocaina, mentre nell’abitazione sono stati trovati altri 15 grammi e novemila euro in contanti. È stato arrestato e condotto in carcere. L.C.