Fermato dagli agenti tenta di gettare la cocaina Arresto convalidato

Arresto convalidato ieri mattina al Tribunale di Varese per il trentaquattrenne di origine marocchina bloccato l’altro giorno dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Varese, ben noto alle forze dell’ordine per la sua attività di spaccio in città. Quando i poliziotti l’hanno intercettato ha cercato di fuggire. Tentativo fallito questa volta a differenza di quanto era accaduto in precedenza riuscendo ad evitare la cattura, gli agenti l’hanno fermato e per il marocchino sono scattate le manette. Vistosi scoperto ha cercato di liberarsi della droga che aveva con sé, dosi di cocaina che probabilmente stava andando a consegnare, sequestrate dagli agenti. Ieri mattina la convalida dell’arresto.