Parabiago (Milano), 17 maggio 2021 - Dopo la biografia, l'intitolazione di una scuola. Sarà una cerimonia molto sentita quella che darà il nome di Felice Musazzi alla scuola primaria di San Lorenzo. La cerimonia è prevista il 12 giugno alla presenza degli eredi Musazzi. Felice Musazzi nacque, infatti, a Parabiago il 10 gennaio 1921 nella frazione di San Lorenzo. Dopo gli anni di prigionia in Russia, fondò, assieme a Tony Barlocco e Renato Lombardi, la compagnia teatrale dialettale I Legnanesi. L’inizio della compagnia poi prese vita all'oratorio di Legnarello.

“Il tema del dialetto, della quotidianità di allora, del fatto che le donne nel dopo guerra non potevano recitare nelle commedie teatrali - dichiara il Sindaco Raffaele Cucchi - sono curiosità che fanno parte della nostra storia e che vorremmo consegnare alle nuove generazioni per suscitare domande sull’identità di un territorio che ha vissuto nei cortili e nei campi. Una scuola intitolata a Felice Musazzi, infatti, ricorda il personaggio e apre domande sui nostri nonni e bisnonni, su come vivevano e sulle tradizioni che avevano… la toponomastica, in fondo, è un’occasione per creare conoscenza e alimentare la cultura”. Durante la cerimonia di intitolazione le classi quinte si cimenteranno in canti popolari del tempo, accompagnati dal suono della chitarra e coordinati dai propri insegnanti, un lavoro che ha richiesto un impegno non indifferente per alcune parole dialettali.

Intanto mercoledì 19 maggio alle 21 sulla pagina Facebook “Città di Legnano – Palazzo Malinverni” si terrà la tavola rotonda sull’attore e regista dal titolo “Peccato che la più grande attrice italiana sia un uomo”, una frase di Giorgio Strehler che esprimeva la considerazione del grande regista per le doti di Musazzi e, insieme, ne testimoniava la rilevanza nel panorama teatrale nazionale. La tavola rotonda, che sarà condotta dal consigliere comunale Paolo Scheriani nelle vesti di drammaturgo e regista, vedrà gli interventi di Alberto Bentoglio direttore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi Di Milano, di Nicholas Vitaliano docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Milano, del giornalista Maurizio Porro, dello storico del teatro Andrea Bisicchia, del regista Filippo Crivelli e dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno.

"L’ideazione di un intero anno di eventi per il centenario della nascita di Felice Musazzi, in accordo con il Comitato Musazzi 100 e gli eredi è per me motivo di gioia e di orgoglio – dichiara Paolo Scheriani, consigliere comunale incaricato della valorizzazione dei luoghi della cultura - ed è un segno tangibile di quanto la cultura stia a cuore a questa amministrazione. Come uomo di teatro e come consigliere comunale con un incarico specifico, sono doppiamente coinvolto e mi adopererò perché la figura di Musazzi si affermi come tra le più significative nel panorama teatrale non solo dialettale ma italiano".