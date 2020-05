Albairate (Milano), 9 maggio 2020 - «Non voglio capire quanto ho perso in questi mesi di chiusura. Ho paura che, sapendolo, mi passi la voglia di ripartire". Le attività da estetista di Daniela sono ferme ormai da inizio marzo. Dovrebbero riaprire i primi di giugno, ma le incertezze sono molte nonostante la voglia di ripartire. "Ho tre centri estetici, uno ad Albairate e due a Milano, 5 dipendenti e alcune collaboratrici. Abbiamo bisogno di ripartire. Noi siamo pronti, ho investito già 1.500 euro in dispositivi sanitari, guanti, mascherine. In più ho un preventivo di oltre 15mila euro per la sanificazione dei locali. Speriamo ci diano il via a metà maggio".

Pur con la paura del virus, l’imprenditrice è sicura di quanto sta mettendo in campo per la sicurezza del personale e delle sue clienti. "Come centro estetico abbiamo già molte norme igieniche. Useremo ulteriori protezioni e ridurremo al massimo le possibilità di contagio". In queste settimane l’imprenditrice è comunque riuscita a star vicino alle proprie clienti: "Le mie collaboratrici ed io contattiamo le nostre quasi 400 clienti abituali dando loro suggerimenti e consigli per continuare a prendersi cura del loro aspetto. Il nostro umore è già provato e riuscire a continuare a curarsi, coccolarsi, è determinante per star bene".

Quello che più pesa a Daniela è l’investimento da poco fatto per il terzo centro estetico, all’interno di una palestra in zona Sempione a Milano. "Come me altri imprenditori. Si parla di tanti soldi investiti e che in questo momento diventa difficile reperire. Le soluzioni possono essere due: per chi ha patrimonio, intaccare quello, per gli altri sarà l’indebitamento. Lo Stato dovrà starci vicino in tutti i modi, dalle sovvenzioni alle esenzioni. Per ora quello messo in campo è molto poco e soprattutto di difficilissimo accesso, in questo le banche non sempre pare aiutino".

I negozi sono chiusi dalla prima settimana di marzo, le dipendenti aspettano ancora la cassa integrazione: "Io sono riuscita a pagare la prima settimana di marzo, per il resto del mese avrebbe dovuto provvedere la cassa integrazione, ma nulla. Io non posso anticipare perché ho meno di 10 dipendenti. Sto andando incontro come posso, ma non si riesce a far molto". Oltre all’impossibilità di riaprire, a preoccupare è anche quando le clienti si sentiranno tranquille nel farsi trattare: "Molte ci dicono che non vedono l’ora, noi rassicureremo al massimo ma credo che, almeno per i primi giorni, la paura sarà molta. Abbiamo bisogno di tornare il prima possibile anche per questo".