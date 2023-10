Farnie, prugnoli e ginestre. Un tesoro nell’arboreto

Non avendo alcuna indicazione, ben pochi frequentatori del parco che giungevano alla Riserva La Fagiana sapevano dell’esistenza di un arboreto accanto al parcheggio delle auto, al limitare del bosco, di fronte alla cascina Bullona. "Quest’area è di nostra proprietà – afferma Francesca Trotti, vicedirettore del Parco –. Era stata sistemata una volta nel 2013, ma ben pochi la frequentavano. Adesso, grazie al lavoro dei ragazzi de La Quercia e dell’associazione La Solidarietà, abbiamo ripulito l’area, sistemato il tracciato, che si può percorrere anche in carrozzina, e creato la porta d’accesso. Nei prossimi mesi ripiantumeremo anche le specie che sono andate perse con il maltempo di questa estate. La nostra intenzione è di creare un laboratorio didattico a cielo aperto per le scuole e per chi vorrà conoscere la biodiversità del nostro territorio".

Da ieri c’è appunto una porta di ingresso che rende visibile l’arboreto, ci sono nuove indicazioni accanto agli alberi ed è stato sistemato il viale che lo attraversa. L’opera, così come la si vede ora, è stata presentata e inaugurata da Francesca Monno, del direttivo del Parco, Roberto Ravani, presidente dell’associazione La Quercia, e da Marina Mignone, vicepresidente della Fondazione Ticino Olona che ha finanziato il progetto.

La Quercia collabora da anni col Parco, con dei lavori di manutenzioni ben visibili a La Fagiana (tavole e panchine in particolare). "È una collaborazione molto importante e qualificante" ha sottolineato Francesca Monno.

Sono trenta le specie arboree che si possono vedere seguendo il percorso. L’arboreto è diviso in quattro zone: il settore della foresta mesofila a querce decidue caratteristica dei boschi planiziali padani (dove si trovano ad esempio farnie, carpino bianco, olmo, ciliegio, acero campestre, ligustro, melo selvatico); quello della boscaglia xerofila a foglie decidue con essenze che vivono in ambienti drenati, con poca acqua (con biancospino, prugnolo, rosa canina, ginepro); il bosco acidofilo di brughiera (con betulla, pino silvestre, ginestra e brugo) e il bosco igrofilo.