Fa incetta di scarpe costose: rimesso in libertà

Niente carcere per il 32enne di Bernate Ticino sorpreso in flagranza di reato dopo un furto commetto all’outlet di Vicolungo, in provincia di Novara. La direttissima che si è svolta ieri presso il tribunale piemontese ha deciso per l’obbligo di dimora presso il suo Comune e rientro serale in abitazione. Difeso dall’avvocato Roberto Grittini R.M. era stato arrestato sabato sera dai Carabinieri di Biandrate. Si era recato all’outlet ed era entrato nei negozi della Nike, Timberland e New Balance rubando merce di vario tipo.

Sorpreso dal personale interno erano poi stati allertati i carabinieri di Biandrate. Proprio i militari erano riusciti ad arrestarlo in flagranza di reato per il reato di furto aggravato. Ha trascorso le due notti successive nella camera di sicurezza della caserma per essere poi trasferito al tribunale per la direttissima.