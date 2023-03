Ex Rimoldi, venduta al miglior offerente ma ancora abbandonata

Vigili del fuoco

L’incendio che domenica scorsa era divampato nell’area uffici della ex Rimoldi a Olcella, apre uno scenario inquietante sul rischio delle occupazioni abusive all’interno delle aree industriali dismesse. Il complesso industriale ormai fermo da tempo ed esteso su un’area di parecchie decine di migliaia di metri quadrati rischia di trasformarsi nel corso degli anni in una sorta di ghetto occupato da sbandati e senza fissa dimora.

Dopo la vendita all’asta per una cifra vicina ai 500mila euro solo qualche settimana fa, dei quattro capannoni al momento nessuno è più attivo e l’area uffici situata proprio all’ingresso dello stabilimento un tempo leader nella produzione di macchine per cucire, è un ricovero ambito per qualche sfortunato senza un tetto dove dormire. È il destino amaro dei complessi industriali abbandonati per anni senza alcuna attività di controllo quello di trasformarsi in un ricovero provvisorio per chi ancora non ce l’ha.

A Busto il deposito degli autobus di via 25 aprile a pochi passi dal centro dopo il trasferimento dell’autorimessa al confine nord del paese, si era trasformato in un ostello abusivo per immigrati dove il degrado e le condizioni igieniche molto precarie erano all’ordine del giorno. Anche se l’incendio divampato domenica scorsa attorno alle 17 in un luogo dove non si stava svolgendo alcuna attività produttiva o amministrativa lascia pensare a qualche intruso in cerca di un riparo, l’interruzione totale delle attività con la chiusura della Pressofusione Europea nel novembre 2022 ha trasformato l’area in un quartiere fantasma a disposizione di chiunque voglia prenderne possesso.

Con la vendita all’asta dello scorso mese di febbraio la situazione dovrebbe, almeno sotto l’aspetto della sicurezza, tornare a rasserenare gli animi dei residenti nella piccola frazione di Olcella che abitano a pochi passi da questa ennesima area industriale ormai fantasma.