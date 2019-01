Legnano, 16 gennaio 2019 - I tempi per risolvere la situazione della ex Manifattura, l’area dismessa in pieno centro cittadino, si allungano ancora e non solo perché non si è ancora riusciti a trovare un compratore dopo le numerose aste che si sono susseguite: l’incontro avvenuto ieri mattina nella sede della Soprintendenza e al quale hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, e l’assessore alla Gestione del territorio, Gianluca Alpoggio, ha infatti raffreddato gli animi di chi pensava di poter risolvere in poche settimane il dubbio sul «cosa», e come, verrà sottoposto a vincolo all’interno di questa stessa area. «Malgrado la grande disponibilità dimostrata e pur avendo avuto un confronto chiaro e franco con la soprintendente – spiega infatti Gianluca Alpoggio, – è vero che io immaginavo di poter arrivare in tempi più brevi a una definizione certa. Abbiamo invece concordato l’avvio del procedimento burocratico, ma questo comporta comunque che ci vorranno mesi prima di arrivare a conclusione». Se l’assessore pensava di poter tornare da Milano già con una risposta certa, dunque, la delusione è stata forte.

Nel confronto con la soprintendente, che aveva effettuato mesi fa un sopralluogo molto dettagliato all’interno dell’area dismessa, è stato quanto meno indicato cosa verrà tutelato all’interno dell’area? «Non ci allontaniamo da quella che era stata l’indicazione iniziale e che indicava solo nei capannoni più recenti la parte che sarà possibile abbattere - continua Alpoggio -. L’edificio principale, la ciminiera e gli edifici degli anni Trenta verranno invece presumibilmente tutelati, ma abbiamo spiegato nel dettaglio come vorremmo riutilizzare gli spazi e credo ci sia comunque spazio di confronto per dare «una forma» ai capannoni abbandonati». Mesi, dunque, durante i quali è difficile pensare che anche il lancio di un’ennesima asta capace di abbassare ulteriormente il prezzo a cui è possibile acquisire tutta l’area possa avere un esito positivo. Per gli oltre 40mila metri quadrati in pieno centro cittadino il rpezzo è già sceso da 22 a 7 milioni di euro, ma chi comprerebbe senza sapere esattamente cosa resterà e cosa no?