Evento nel parco Così Hiroshima non si dimentica

Origami modellati insieme e appesi ai rami. Letture, riflessioni, e una piccola colazione. E’ bella la sensibilità delle anime di Bicipace, Flavio Castiglioni e Manuela Garbini, che ci hanno ricordato un dramma della nostra storia: le bombe atomiche sganciate sulle città giapponesi nell’agosto del 1945. E hanno voluto farlo in modo gentile e simbolico, ieri mattina alle 8.30 al Parco Alto Milanese, attraverso l’iniziativa "Mai più Hiroshima e Nagasaki, pensieri e gesti per questo nostro futuro incerto". Ciascuno di noi poteva portare un pensiero, una preghiera (religiosa o laica), un’esortazione o una speranza. Orario insolito, ma evocativo: la prima bomba fu sganciata il 6 agosto 1945, alle 8.15, su Hiroshima. "E’ stato un momento molto intenso - afferma Castiglioni -. Abbiamo letto "La bomba addormentata", di Italo Calvino, e una parte di "Pacem in Terris", l’ultima enciclica pubblicata da papa Giovanni XXIII l’11 aprile 1963, quando il Pontefice era già gravemente segnato dai sintomi della malattia che, in meno di due mesi, l’avrebbe portato alla morte. In ultimo abbiamo fatto delle gru con le carte da origami, che abbiamo appeso a un albero e che lasceremo all’interno della "Stanza del bosco". Perché era necessario questo appuntamento? Perché ogni giorno alla guerra in Ucraina si accompagna la minaccia atomica dell’aggressore. "Le bombe atomiche lanciate sulle città giapponesi nell’agosto del 1945 hanno segnato un prima e un dopo nella storia: la guerra non era mai stata così distruttiva e nessuno strumento militare era mai arrivato alla soglia della cancellazione dell’intera umanità - riprende Castiglioni -. Nonostante siano passati 78 anni oggi torniamo a porci questa angosciante domanda di fronte all’escalation tra Russia e Ucraina. Noi crediamo che si si debba ripartire dalla coscienza civica di ogni singolo cittadino connesso agli altri nella collettività civile". S.V.