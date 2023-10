Legnano, la Contrada del Corvo fa il tris: maniero sold out per il terzo evento

Legnano (Milano), 24 ottobre 2023 - Terzo evento dalla ripresa delle attività e terzo grande successo per la Contrada del Corvo. Mercatino da tutto esaurito per la contrada di Sant'Erasmo! Nel parcheggio del maniero, tanti gazebo per tutti i gusti e un'affascinante mostra di auto sportive che ha attirato grandi e piccoli. All'interno del maniero poi è stata allestita una pista gonfiabile con 'go kart a pedali', una novità che ha divertito molto i bambini. Ma ovviamente la parte più interessante della giornata è stata quella culinaria: ennesimo sold out, infatti, per la cucina della contrada del corvo.

"Il sabato mattina prima del mercatino, il maniero si trasforma in una vera catena di montaggio – racconta uno dei cuochi –,è richiesta la collaborazione di tutti, anche solo per un'ora, per sfogliare e scottare le verze, tagliare carote e cipolle, sgrassare verzini, persino depilare cotenne. Arriviamo a sera sfiniti, ma quando spegniamo i fuochi, la soddisfazione cancella la stanchezza... anche se poi puzziamo di cassoela per tre giorni". E la soddisfazione è stata, sicuramente, anche dei commensali, che hanno potuto scegliere tra trippa, cassoela, bruscitt e zola accompagnati da polenta, oltre a riso al salto e per i più piccini pasta al pomodoro.

Per i più golosi, era presente la consueta bancarella delle torte, confezionate da donne e ragazze di contrada, e le immancabili caldarroste degli Alpini. A metà pomeriggio poi, dopo essere stati impegnati diverse ore con i laboratori artistici, è stata offerta una ghiotta merenda a tutti i bambini presenti. Sabato 18 novembre la cena dai sapori "Autunnali".