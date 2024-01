E.Va, sostegno vitale. Al centro anti-violenza 220 richieste d’aiuto: "Non siete da sole"

Il passo fondamentale da parte delle donne vittime di violenza è chiedere aiuto, rompere il muro di silenzio, superare la paura, rivolgendosi ai centri che garantiscono assistenza in situazioni così drammatiche nelle quali in troppi casi si sentono sole. A Busto Arsizio da oltre dieci anni un punto di riferimento prezioso è il centro antiviolenza E.Va odv.

Nella lettera inviata ai sostenitori in occasione della fine dell’anno, la presidente Emilia Barni (nella foto) ha reso noti alcuni dati che consentono di comprendere l’importanza dell’attività svolta nella rete territoriale di cui fanno parte il comune di Busto Arsizio, ente capofila, e i comuni di Gallarate, Somma Lombardo e Saronno: "Sono state 220 le donne che hanno varcato la soglia del nostro centro in cerca di aiuto, 41 quelle accompagnate al Pronto soccorso per le cure necessarie, 78 hanno avuto il coraggio di denunciare". Grazie al centro, 25 donne, "a causa di pericoli imminenti hanno trovato rifugio in una casa appositamente dedicata". Dati che confermano "l’importante lavoro svolto da un team straordinario".

Un’attività intensa e continua che assicura quell’aiuto indispensabile alle donne, di tutte le età, giovani e anziane, che decidono di rompere il silenzio sulle violenze che ancora troppo spesso molte subiscono, in silenzio, senza denunciare. Non sono sole, il messaggio del centro bustese, che assicura assistenza. "Grazie all’impegno e alla collaborazione di un team multidisciplinare – prosegue la presidente – composto non solo da professionisti presenti nella sede di via Alberto da Giussano, ma anche da forze dell’ordine, avvocati, magistrati, medici, e numerosi sostenitori, siamo stati in grado di raggiungere importanti risultati nella prevenzione e tutela della comunità".

Un ringraziamento speciale è rivolto a Cinzia Di Pilla, coordinatrice del centro, "per il suo prezioso e infaticabile lavoro quotidiano e la sua insostituibile presenza nei grandi appuntamenti formativi". Sono stati 70 i partecipanti al corso dedicato ai membri delle forze dell’ordine e agli avvocati, 25 invece le ostetriche che hanno preso parte ad un apposito percorso mentre attualmente sono 20 le volontarie che si stanno preparando per far parte della squadra di E.Va. Dal 25 novembre c’è una panchina rossa in piazza Trento e Trieste, in evidenza i numeri di telefono che già hanno salvato tante donne: 1522 e 3345369630, una telefonata per non essere più vittime.