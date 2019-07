Legnano, 4 luglio 2019 - Il gioco delle tre carte. Un rimpallo di responsabilità che non tiene conto dei principali protagonisti della vicenda legata alla compravendita dell’area su cui si trova la Franco Tosi Meccanica: i circa duecento lavoratori della storica fabbrica turbine. Regione Lombardia pochi giorni fa, per bocca dell’assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, si era detta stupita della previsione di esuberi nel futuro prossimo dell’azienda legnanese e si augurava che si trattasse di un fraintendimento fra Alberto Presezzi, imprenditore che ha rilevato il ramo d’azienda, e i giornalisti.

«Fraintendimento? Alcuni mesi fa in un incontro a cui erano presenti la stessa assessore Rizzoli e il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, abbiamo fatto presente la situazione - spiegano dalla Fiom Cgil -, parlando in maniera esplicita di esuberi. Abbiamo spiegato che l’accettazione da parte del commissario e del Governo dell’offerta per l’acquisto di metà perimetro dell’area su cui si trova la Tosi avanzata da Presezzi avrebbe inevitabilmente potuto portare a una diminuzione del personale». C’è da domandarsi, quindi, quanto la preoccupazione degli esponenti della Regione per i lavoratori della Tosi sia concreta e quanto sia dettata soltanto da una solidarietà sporadica. Anche perché la vicenda della compravendita dell’area della Franco Tosi si trascina da oltre un anno e mezzo e la politica a tutti livelli ha fatto ben poco. Intanto i sindacati hanno chiesto un incontro al ministero per lo Sviluppo economico proprio per discutere di cosa accadrà dopo l’8 agosto, quando si capirà se esistono altre offerte oppure l’area sarà aggiudicata a Presezzi, e come affrontare gli esuberi annunciati dallo stesso patron della Franco Tosi.