Energia, che peso Rincari nel bilancio ma tasse e tariffe non saranno ritoccate

di Paolo Girotti

Ci sono aumenti che pesano sulla spesa corrente per circa 1,5 milioni in più rispetto all’anno precedente, ma almeno per il 2023 il bilancio previsionale non prevede aumenti in tributi e tariffe: senza misure di sostegno, però, le cose sono destinate a cambiare. È il dato principale, figlio delle tensioni del caro energia, che emerge dal bilancio previsionale presentato martedì in consiglio comunale e che ha segnato anche l’esordio, per l’illustrazione del documento, di Luca Benetti, da inizio anno assessore alla sostenibilità.

In un conto economico che pareggia circa a 110 milioni, sono tre gli elementi che concorrono ad aumentare di un milione e mezzo la spesa corrente: il caro energia pesa per circa 800mila euro; l’aumento dell’inflazione incide sui costi di alcuni beni e servizi per circa 488mila euro; e l’aumento dei costi legati al personale per circa 210mila euro.

A fronte di questo quadro, non cambieranno nel 2023 le aliquote tributarie per l’Imu, la Tari, l’addizionale comunale all’Irpef e le tariffe vigenti per il Canone unico patrimoniale (Cup), così come sono confermati i livelli tariffari dei servizi pubblici.

"Per il secondo anno consecutivo dobbiamo fare i conti con il caro energia, cui si aggiungono gli effetti di un’inflazione salita a livelli sconosciuti da molto tempo – ha commentato il sindaco Lorenzo Radice –. Con un impegnativo e attento lavoro di razionalizzazione della spesa, riusciamo a fronteggiare gli incrementi senza toccare tariffe e servizi, ma temo che, se gli effetti del caro energia non molleranno la presa e in assenza di misure di sostegno del Governo, per i Comuni sarà impossibile non ricorrere a dei tagli".