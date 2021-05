Canegrate (Milano)- Per il secondo anno consecutivo i bambini ucraini ospiti delle famiglie legnanesi non verranno in Italia. Il Covid interrompe per il secondo anno consecutivo una consuetudine che proseguiva fin dal 1996.

Bambini ucraini che erano ospiti in questi anni del "Comitato accoglienza bambini di Chernobyl" che raggruppa nuclei familiari di diversi paesi di zona come San Vittore, Cerro, Cantalupo, Canegrate, Castellanza, Rescaldina e la città di Legnano. Purtroppo l’emergenza sanitaria causata dal Covid ha bloccato il soggiorno in Italia dei piccoli ucraini che abitano nelle zone contaminate dal disastro nucleare del 1986.

La decisione di sospendere il viaggio della "speranza" è stata presa in questi giorni dal consiglio direttivo del comitato per un problema di sicurezza, dall'ospitalità al viaggio stesso. Attualmente in Ucraina non sarebbero rispettate le regole anti covid: niente mascherine, niente distanziamenti e pochissime vaccinazioni.