Edifici pubblici al lifting. Via libera al progetto nelle scuole Manzoni-Tosi

Un intervento che, solo nel suo primo lotto ora al via, vale quasi un milione di euro e che dovrà permettere agli edifici che ospitano le scuole Manzoni e Tosi d’affrontare i prossimi decenni in buone condizioni, accogliendo nuove generazioni di alunni: la giunta comunale legnanese, infatti, ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento e la riqualificazione dell’impianto termico delle scuole Manzoni-Tosi, primo dei quattro lotti in cui l’intervento è stato suddiviso sia per la complessità e l’entità dei lavori, sia per assicurare la continuità dell’attività scolastica. Gli interventi del primo lotto sono fondamentali per ottenere un impianto in grado di operare con i sistemi di generazione del calore previsti nei lotti successivi. I tempi di realizzazione dell’intervento sono di undici mesi e i lavori potranno cominciare la prossima primavera allo spegnimento dei riscaldamenti. Il quadro economico complessivo del primo lotto ammonta a quasi 923mila euro, di cui 330mila euro da fondi Pnrr e il resto da risorse comunali. "L’impianto di riscaldamento che serve le due scuole, dalla sua realizzazione e fino a oggi, non ha mai conosciuto un intervento organico di efficientamento - ha voluto spiegare Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche- da qui la necessità di cominciare un lavoro di rifacimento che dia ad alunni, studenti e docenti di Manzoni e Tosi migliori condizioni di comfort termico e che garantisca una maggiore efficienza energetica di tutto il sistema per gli aspetti di distribuzione, emissione e controllo. L’intervento sull’impianto termico si inserisce in un disegno di miglioramento e valorizzazione del plesso, dove sono in corso i lavori di efficientamento energetico sulla Tosi con la realizzazione del cappotto termico e dove, a settembre, è cominciato l’ampliamento della palestra della Manzoni". Gli interventi sull’impianto termico si possono così riassumere: il primo lotto consiste nella sostituzione dell’impianto di distribuzione, emissione e controllo della scuola Manzoni con installazione di nuovi ventilconvettori, radiatori e unità di trattamento aria. Il secondo lotto, già finanziato con 620mila euro, prevede la sostituzione di una delle tre caldaie a gas con una pompa di calore alla scuola Manzoni. Il terzo lotto si procederà alla sostituzione dell’impianto di distribuzione, emissione e controllo della scuola Tosi.