Ecco le superdonne del territorio

Ispirare, cambiare, valorizzarsi. Tre modi di stare al mondo, tre attitudini. Se declinate al femminile, cosa possono produrre? Lo racconteranno alcune donne nell’iniziativa promossa dal’Amministrazione comunale. Si intitola "Donne d’impatto" e si apre oggi alle 20.45 alla Biblioteca "Alda Merini" di piazza Manzoni 19. La serata vertirà sul "potere d’ispirare", e riunirà Elisabetta Cozzi, founder Museo Fratelli Cozzi - Movimento Women in Power, Laura Rocchitelli Ceo Rold Spa-presidente Meccatronici Assolombarda, e Simona Ronca presidente "Alberghi la Milano che conviene". Il senso della proposta è così illustrato da Carolina Re Depaolini, assessora alle Pari opportunità: "Intendiamo promuovere la realizzazione di diverse interviste a nove donne, nove protagoniste che stanno facendo la differenza nell’impresa, nell’arte, nell’artigianato e nel commercio, insomma si vorrebbe dare voce a chi con la propria esistenza sta contribuendo a dare voce a nuovi orizzonti nel nostro territorio". Giovedì 13 aprile sarà la volta del "potere di reinventarsi e cambiare", con Marzia Ferrigolo proprietaria della libreria Lagiratempo, Teresa Bononi owner Sartoria La vispa Teresa, e Ornella Tallarico proprietaria della boutique Melrose&More. Il ciclo si conclude giovedì 18 maggio con "il potere di valorizzarsi": con Benedetta Colombo @benedetta.artefacile, Francesca Benedetto owner #specialbeauties, e Francesca Rosa illustratrice. "Donne artigiane, imprenditrici, lavoratrici che si trovano spesso in difficoltà nel conciliare maternità, famiglia e lavoro per politiche insufficienti a supporto e, in molte aree, anche di un difficile accesso al credito - riprende Re Depaolini -. Se è vero che il Covid ha colpito tutta la società, le donne in particolare si sono ritrovate esposte su molteplici fronti. Il tema della "gender equality" ha fatto capire che siamo ancora lontani da una parità di genere nell’ambito lavorativo, minando la possibilità e la consapevolezza che le donne possano realizzare i propri desiderata. Da qui la scelta di provare ad ispirare le persone, lasciando spazio al racconto di donne con vissuti ordinari o straordinari, che si impegnano per creare un cambiamento culturale". Silvia Vignati