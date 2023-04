Ecco gli investimenti in primo piano: attività sociali, cimitero e bonus bebè

Marco Maltagliati, capogruppo Fratelli d’Italia, spiega il bilancio previsionale del comune di Magenta: "Siamo stati in grado di investire 50.000 euro per il sostegno alle attività sociali e 100.000 euro per le manutenzioni del cimitero per non dimenticare il bonus famiglie e il bonus bebè, nonostante le difficoltà economiche che hanno colpito molti comuni. Ciò dimostra la chiara impronta politica delle prime variazioni di bilancio. Inoltre, l’amministrazione comunale ha intrapreso importanti azioni a Magenta, quali la chiusura dei lavori pubblici per la realizzazione della ciclabile verso Corbetta, la costruzione della passerella di Pontevecchio e l’implementazione di una rotonda verso Robecco, è stato avviato il primo progetto per la creazione del Parco Crocione, che diventerà uno dei primi parchi tematici di Magenta". Con l’approvazione dei bilanci previsionali nei prossimi consigli comunali, si darà inizio al processo di ripresa e ricostruzione del comune di Magenta dopo gli anni difficili della pandemia di Covid-19. "Siamo consapevoli che la ripresa richiederà sforzi concreti e strategie a lungo termine, che andranno pianificate e messe in atto con attenzione e determinazione. Tuttavia, siamo fiduciosi che con il sostegno della comunità locale e il contributo di tutti, Magenta possa tornare a crescere e prosperare". Ch.S.