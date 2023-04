È il pregnanese Gioele Bruto il ragazzo morto nello schianto di Arluno

Un dramma che ha lasciato tutti senza parole. È la tragica fine di Gioele Bruto di Pregnana Milanese, soltanto 19 anni e una vita davanti. La tragedia l’altro pomeriggio nel sottopasso tra Sedriano e Arluno. Gioele proveniva da Arluno e si stava dirigendo verso Sedriano a bordo della sua Renault Clio. A quel punto, quando la sua auto era già in territorio sedrianese non si sa cosa sia successo. La Clio avrebbe parzialmente invaso la corsia opposta proprio mentre proveniva il furgone da lavoro di un 32enne. Nell’impatto il giovane di Pregnana è morto sul colpo, il conducente dell’altro veicolo ha riportato traumi lievi. Inutili i soccorsi tempestivi arrivati anche con l’eliambulanza. Anche il Sindaco di Sedtriano Marco Re ha espresso pubblicamente il suo cordoglio alla famiglia del giovane. La Polizia locale di Sedriano ha posto sotto sequestro i veicoli coinvolti e ha inviato gli atti in Procura. Come atto dovuto il conducente del furgone verrà indagato per omicidio colposo, mentre sulla salma dello sfortunato giovane verrà disposta l’autopsia. Il sinistro è avvenuto nel sottopasso, un tratto dove spesso si registrano incidenti stradali.

Nel 2019 un incidente fu particolarmente grave e coinvolse anche un articolato. Una persona venne ricoverata in prognosi riservata. L’altro giorno il fatto più grave con la morte di Gioele.

Qualche mese fa, sempre nella medesima zona, una donna di 44 anni era stata protagonista di un terribile incidente: tamponata si era poi ribaltata con la propria auto. La donna era stata stabilizzata sul posto ed accompagnata in ospedale. Sempre in zona a inizio mese un incidente stradale fra due auto in via Pessina aveva causato il ferimento di una bimba di cinque anni, poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Due giorni fa a Legnano un incidente ha portato in ospedali i conducenti di un’auto e un furgone a Legnano che si sono scontrati sul viale Cadorna.