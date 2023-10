Durante la partita sfondano il muro dello stadio

Hanno sfondato il muro dello stadio comunale di Magenta per il solo gusto di combinare guai. Increscioso gesto di teppismo quello commesso da un gruppo di facinorosi, tuttora da identificare, nel pomeriggio di domenica al campo Augusta Plodari di viale dello Stadio. Andava in scena la partita di cartello del campionato di Eccellenza tra AC Magenta e Pavia 1911. Tutto sarebbe successo nell’intervallo quando qualcuno avrebbe afferrato un badile o altro per demolire una parte del muro di cinta esterno dello stadio. I carabinieri sono accorsi sul posto e hanno transennato l’area danneggiata. Per risalire agli autori, al setaccio immagini tratte dalle telecamere della zona, la prima tesi investigativa verte sulla possibilità che a causare il danno siano stati tifosi ospiti. I militari interpelleranno la Digos di Pavia per capire se alla trasferta abbiano partecipato tifosi già conosciuti per avere causato problemi durante le trasferte.

Nella strana domenica negli stadi minori da annotare la rissa sugli spalti scoppiata dopo l’espulsione di un calciatore del Buguggiate, durante la partita Ponte Tresa – Buguggiate, al campo sportivo di Cremenaga, campionato di Seconda Categoria Varese. Il calciatore espulso ha inveito contro un dirigente, un trentanovenne, del Ponte Tresa. All’improvviso due albanesi, uno dei quali minorenne, che erano tra il pubblico, si sono diretti verso il dirigente e lo hanno preso a pugni. Il trentanovenne è stato portato al pronto soccorso, i due aggressori sono stati identificati dai carabinieri. Graziano Masperi