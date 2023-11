Due veicoli distrutti da un incendio

Due incendi simili ai danni di altrettante auto nella stessa serata in Valle Olona. È accaduto venerdì, con i due episodi che si sono verificati a distanza di un’ora l’uno dall’altro. Il primo caso a Fagnano Olona, dove l’allarme è scattato intorno alle 21 in via Pierpaolo Pasolini. Per cause in corso di accertamento un’autovettura in sosta è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di BustoGallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Un’ora più tardi un’altra auto è andata in fiamme, questa volta ad Olgiate Olona. Il fatto si è verificato in via Armando Diaz, con i soccorsi chiamati dai residenti. Anche in questo caso a spegnere le fiamme i Vigili del fuoco di Busto-Gallarate. Nessuna persona è rimasta ferita. L.C.