Due stranieri con un arsenale di armi bianche fermati a Busto Arsizio

Sull’auto avevano un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso e di armi bianche, tra cui un coltello con lama di 20 cm, i due uomini, di nazionalità georgiana, sono stati controllati e fermati dagli agenti della pattuglia in moto della Polizia locale di Busto Arsizio. Nei giorni scorsi la pattuglia ha notato una Opel Corsa con targa estera parcheggiata in maniera sospetta all’interno di un’ area di sosta nel rione di Beata Giuliana, con i sedili anteriori reclinati. Attraverso il controllo con le banche dati l’autovettura risultava radiata dai registri della motorizzazione tedesca pertanto gli agenti decidevano di procedere al controllo degli occupanti. Il controllo faceva emergere i precedenti penali a carico dei due stranieri, il conducente è stato arrestato, il passeggero sottoposto a fermo, per entrambi il pm della Procura ha autorizzato l’immediata espulsione dal territorio nazionale.