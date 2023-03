Due giorni di musica e graffiti L’appuntamento al buio di Telos

Due serate in location segrete, ma che saranno svelate all’ultimo minuto per "festeggiare" i 14 anni del, a suo modo storico, centro sociale Telos. È l’annuncio che arriva, tramite una serie di manifesti sparsi per il centro. Effettivamente la prima occupazione di uno stabile da parte dei giovani del Territorio libero occupato saronnese (Telos) risale infatti al marzo 2009 quando venne "invaso" per poco più di una settimana lo stabile di via Galli. Dopo lo sgombero dell’edificio di via Varese che per anni ha ospitato le attività degli anarchici il centro sociale è diventato itinerante organizzando eventi in location a sorpresa in giro per la città.

È la stessa modalità che utilizzeranno per questa due giorni di festa per celebrare la ricorrenza. Si parte oggi, venerdì 24 marzo con un pomeriggio di graffiti seguito alle 18 dalla presentazione di "Respiro" e chiacchierata sul carcere. A chiudere la serata alle 20 una cena vegana, per riflettere sulle conseguenze ambientali degli allevamenti intensivi e dello sfruttamento e del maltrattamento degli animali, e un concerto hard-core con sei gruppi e musica fino alle cinque del mattino. Analogo il programma domani, sempre con una location a sorpresa, workshop con chiacchiere contro il 434 bis. Cena e concerto per concludere.

Sara Giudici