Due ghost bike per ricordare Paolo e Simone

"Spero che ci troveremo qui di nuovo non per una tragedia o commemorazione ma per pedalare insieme su una ciclabile in sicurezza". Sono le parole del papà di Simone Vavassori con cui si è conclusa ieri mattina la posa della ghost bike che da oggi ricorda nel tratto della strada provinciale tra Cassina Ferrara e Rovello Porro (via Galilei) i due incidenti costati la vita nel gennaio scorso a Paolo Greselin 62enne saronnese che lavorava in municipio a Rovello, e nel 2020 il 15enne Simone. A aprire la cerimonia, dopo l’arrivo del gruppo di Fiab in bicicletta, Stefano Giusto che ha ricordato la necessità di "interventi per la sicurezza stradale ma anche di un cambio di mentalità perchè l’attenzione agli utenti deboli diventi una priorità. Questo è l’unico modo per evitare tragedie sulle strade".

Presente con la fascia tricolore il sindaco di Saronno Augusto Airoldi che ha ringraziato l’Amministrazione di Rovello Porro per l’invito e ricordato l’impegno con cui si sta lavorando per rendere la strada più sicura. Su questo fronte ha fatto il punto il primo cittadino di Rovello Porro Marco Volontè: "Gli uffici comunali hanno lavorato con grande impegno e sollecitudine - ha spiegato dopo aver ricordato la vita persa del 15enne Simone e il grande vuoto lasciato dalla scomparsa di Paola nella comunità rovellese - abbiamo due progetti di percorsi ciclabili in sicurezza". Quindi le parole della sorella di Paola Greselin: "Vi ringrazio per questa bicicletta non solo per il ricordo di mia sorella, quello è scolpito in tutti coloro che l’hanno conosciuta, quanto per la possibilità che questa bici bianca ricordi a tutti di rallentare".

Sara Giudici